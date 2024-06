Iza participa do Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo - Reprodução de vídeo

Publicado 25/06/2024 10:53 | Atualizado 25/06/2024 11:19

Rio - Iza, de 33 anos, falou sobre a primeira gravidez durante sua participação no "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta terça-feira (25). À espera de Nala, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, a cantora disse que sempre sonhou em ser mãe e admitiu que está ansiosa para a chegada da bebê.

"Era um sonho meu, muito grande. Sempre quis ser mãe. Sempre fui muito maternal, gostei muito de criança, sempre me imaginei ali me doando, sempre tentei imaginar como que seria a carinha. Estou nessa agora. Não faço ideia de como vai ser. Quero conhecer a Nala, saber como vão ser as características dela, a personalidade...", afirmou a artista. "Quero ver o motivo de tanta mudança, de receber tanto amor, vai estar nos meus braços daqui a pouco", completou.

Iza também comentou as mudanças que tem sentido no corpo e na rotina durante a gestação. "Entrei no terceiro trimestre. Estou começando a sentir falta de ar, meu pé está inchando, me sinto mais lenta. Minha memória foi embora. E eu não fazia ideia que isso acontecia. Minha rotina mudou muito. Tenho feito menos show. E quando eu vou fazer show, eu não posso viajar no mesmo dia. A viagem me cansa muito", disse.

Homenagem de Yuri Lima

Namorado de Iza, Yuri Lima fez uma linda homenagem à Iza durante o programa. "Oi, minha preta. Você sabe que eu não sou muito bom com isso aqui, mas falar de você é muito fácil. Eu sou muito grato e muito sortudo de ter você na minha vida. Em ter você como mãe da minha filha. Eu sou cada vez mais apaixonado", disse o jogador no vídeo.

A cantora se emocionou com o recadinho especial. "Também te amo, meu amor. Viramos três. Eu me sinto muito abençoada por poder dividir a minha vida com ele, por saber que ele é um cara incrível. Que alívio que dá saber que o pai da minha filha é um cara incrível e que sonhou isso tanto quanto eu. Estamos realizando esse sonho juntos. Isso é muito especial", declarou.