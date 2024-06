João Vitti e Palomma Duarte em cena de beijo de Vicente e Silvia em 'Pedaço de Mim' - Marcos Serra Lima/Netflix

João Vitti e Palomma Duarte em cena de beijo de Vicente e Silvia em 'Pedaço de Mim'Marcos Serra Lima/Netflix

Publicado 25/06/2024 06:00

Rio - Palomma Duarte, de 47 anos, e João Vitti, de 56, começaram suas carreiras na TV na mesma época, no final dos anos 1980. Ao longo desses mais de 35 anos de carreira, brilharam em muitas novelas na TV Globo e Record. Agora, os dois seguem para o streaming, integrando o elenco de "Pedaço de Mim", nova série da Netflix, escrita por Angela Chaves, que estreia no dia 5 de julho.

Na trama, os atores interpretam os médicos Silvia e Vicente, ex-colegas de faculdade que acabam se envolvendo depois que o médico deixa claro que sempre foi interessado nela. Palomma aposta que o público vai torcer por esse romance.

"Acho que é um casal que o público vai shippar muito porque é uma série com temas muitos difíceis, pesados, que, às vezes, não são tão agradáveis, e a gente tem um pouco essa função de respiro na série, a Silvia e o Vicente, de arejar e tornar as coisas um pouco mais leves", diz a atriz, evitando dar spoiler sobre o enredo da produção.

Vitti destaca que os conflitos que emergem entre os personagens são humanos e universais. "Quando existem encontros interpessoais, a gente precisa evidenciá-los e trabalhá-los para que gerem felicidade ou sofrimento. Acho que a história do Vicente com a Silvia é um encontro de dois médicos, que têm em comum isso, mas tem uma afetividade que aflora", complementa.

Trama com temas polêmicos

Com 17 capítulos, a primeira série brasileira de melodrama da Netflix gira em torno do drama vivido por Liana (Juliana Paes), uma terapeuta ocupacional que ama crianças e sonha com a maternidade. Quando finalmente consegue engravidar, ela descobre que espera gêmeos de pais diferentes: um dos bebês é do marido Tomás (Vladimir Brichta) e o outro foi concebido após um estupro, provocado por um conhecido da família dela há anos.

Silvia, médica ginecologista, obstetra e irmã de Tomás, descobre que a cunhada espera gêmeos, e, após uma conversa profissional com Vicente é avisada sobre esse caso raro de gravidez de pais diferentes.

"Nunca tinha ouvido falar sobre a superfecundação heteroparental até a série", comenta Palomma sobre a raridade científica, que não é apenas um caso de ficção. "O fato de ser uma médica não foi completamente novo para mim porque eu já tinha feito uma obstetra antes. Então, eu já tinha um pouco mais de intimidade com os aparelhos que tinham que usar, como tratar paciente, não foi um bicho de sete cabeças".

Vicente é dono de uma clínica que realiza exames de DNA em gestantes. Ele descobre o caso que aconteceu com Liana e comenta com Silvia, sem saber que as duas são cunhadas. "Quando fui para a série, estudei um pouco, pesquisei e vi que é mais raro de acontecer em seres humanos, mas acontece. Vai da ovulação, quando a mulher gera dois óvulos. Teve um caso em Goiânia, há cinco, seis anos que aconteceu", conta.

João lembra ainda já ter visto um episódio do tipo, mas não em humanos. Segundo o ator, uma gata de estimação já teve filhotes de pais diferentes. "Presenciei ela tendo relações numa madrugada porque era uma gritaria, eu fiquei espiando pela janela, morrendo de ciúmes, vendo essa gata ter relações com três gatos. Quando nasceram as ninhadas, eu pude identificar quem era o pai de cada um".

"Pedaço de Mim" terá cenas pesadas e com uma carga emocional grande. A expectativa do elenco é de que muitos conflitos entre os personagens gerem debates nas redes sociais. "A arte é bonita por isso, ela tem essa função de trazer as coisas para o debate, iluminar algumas sombras da nossa mente, do nosso inconsciente, da nossa sociedade. Acho que os temas dessa série são importantes e profundamente contemporâneos", opina a atriz.

Mãe superprotetora

A personagem de Palomma também vive um drama pessoal. Mãe solo de um adolescente com uma doença degenerativa, que está o deixando cego, Silvia tem uma preocupação excessiva com o garoto na tentativa de protegê-lo.

"Ele lida muito melhor com a própria doença do que ela. Em algum momento há de ser perguntar o quanto isso atrapalha a relação do filho com a própria condição. É um aprendizado para ela confiar no filho, na independência dele, na alegria. O filho é mais filho que ela, isso é um tapa na cara de qualquer mãe superprotetora, mas é bonito, é um caminho bonito", opina a atriz.

"Aí que aparece a humanidade na personagem. As nossas fraquezas que mostram a nossa humanidade. O Inácio é muito mais bem resolvido que ela porque ele é forjado na própria dificuldades. É bonito você ver o florescer de uma pessoa que olha com muita alegria, coragem, que tem sonhos. Os sonhos transformam a gente, uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta", completa João Vitti.

Da TV aberta para o streaming

Palomma Duarte e João Vitti têm uma longa história na televisão. A neta de Lima Duarte, por exemplo, atuou em novelas como Anjo de Mim (1996), Terra Nostra (1999), Mulheres Apaixonadas (2003) e a primeira versão de "Renascer" (1993), na qual viveu a personagem Teca. Já o pai dos atores Rafael e Francisco Vitti se destacou como o Xampu, em "Despedida de Solteiro" (1992), e participou de folhetins como "Perigosas Peruas" (1990), "Éramos Seis" (1994) e Rei Davi (2012).

Acostumados com os canais abertos, os dois comentam sobre a diferença do streaming. "A gente estava fazendo novela como se estivesse fazendo cinema. Foi tudo feito em locação, a gente não entrou uma vez em estúdio. Acho que a Netflix inova, é um formato que vai virar tendência num futuro próximo", aposta Vitti.

"A gente já tem essa construção dos personagens fechada, diferentemente da novela, que é uma obra viva e sempre constrói junto com o autor e com o público. Você tem mais tempo de desenhar o que quer porque está com a obra fechada. O texto é novelesco no sentido de ser mais quente, mais popular, dos ganchos, mas todo o acabamento desse projeto, o Mauricio, nosso diretor, idealizou com muito capricho. Então, a gente tem um acabamento de cinema, fotografia, cenário e maquiagem", explica a atriz.