Publicado 23/06/2024 20:41 | Atualizado 24/06/2024 08:01

Rio - Eliana apresentou o último "Programa da Eliana" no SBT, neste domingo (23). A artista deixou a emissora após 15 anos, com um programa recheado de surpresas e emoções. Ela agradeceu a todos que participaram do dominical com declarações à equipe e à família.

O cantor Daniel marcou presença. "Cada lágrima que eu derramar aqui nesse programa não é sobre tristeza, é sobre alegria, sobre celebração. Que lindo, que oportunidade estar aqui com alguns fãs que me acompanham há tantos anos, estar aqui com meu amigo Daniel, que é um cara de verdade. Será feito com muito amor", disse Eliana.



Juntos, a apresentadora e o cantor cantaram "Nossa Senhora". "Eu liguei para o Daniel e falei: 'Amigo, você está na minha história, na minha vida desde os 14 anos de idade. Você precisa estar nesse momento, neste domingo especial'. É meu amigo, quase um irmão, uma pessoa que tenho uma consideração imensa, além de ser um dos maiores cantores amados do nosso país. Ele vai dividir esse palco comigo e vai ser lindo", exaltou a loura.



Momentos especiais



Durante o programa, quatro mulheres representaram as 118 participantes que passaram pelo "Beleza Renovada", para mostrar como o quadro ajudou na vida delas.



Em outro momento, em um VT, o humorista Tiago Barnabé relembrou a trajetória profissional e ainda fez uma declaração para Eliana no estúdio. "Foi muito bom esse tempo que fiquei com você. Eu fui muito feliz nesses 10 anos ao seu lado. E espero que, mesmo com caminhos diferentes, a gente continue gargalhando juntas! Ah, amiga, eu vou sentir tanto sua falta. Eu te amo para sempre, minha loirinha, Eliete", afirmou Tiago.



Silvio Santos



Eliana fez um agradecimento ao apresentador Silvio Santos: "Sobre o meu patrão, Silvio Santos, querido. Eu seria uma boa filha como sempre fui, porque é assim que ele me disse algumas vezes. Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, estamos conectados. Então, Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente, te proteja e dê muita saúde para você curtir sua vida nesse momento, porque você também está em um novo ciclo, ao lado das pessoas que você ama. Aproveite mesmo, você merece. Os seus conselhos, eu vou levar para sempre. Você é o meu mestre. Muito obrigada por tudo e por tanto".



Portugal



O público também acompanhou Eliana e Narcisa em uma viagem de aventura, fé e reflexão para Portugal. A apresentadora visitou Algarve, Alentejo, Lisboa, Sintra e o lugar mais especial para ela: Fátima.

