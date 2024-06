Gil do Vigor revela lugar 'proibido' que transou e com quantos anos perdeu a virgindade - Reprodução / X

Publicado 22/06/2024 12:47 | Atualizado 22/06/2024 13:07

Rio - O influenciador digital Gil do Vigor, de 32 anos, revelou o lugar "proibido" que já teve relações sexuais e com quantos anos perdeu a virgindade, durante sua participação no programa "Na Cama com Pitanda", do Multishow, que foi ao ar nesta sexta-feira (21). O ex-BBB respondeu às perguntas picantes feitas pelas apresentadoras Fernanda Bande e Giovanna Pitel.



"Proibido não tem, né? Era proibido por mainha. Ela deu uma vazada e foi no meu quarto", revelou o economista. Em seguida, ele contou com quantos anos iniciou a vida sexual. "Era muito louco porque eu fiz a primeira vez e tinha 27 anos. Depois que você começa, você não quer mais parar", disse Gil enquanto ria.



Logo após, ele deu detalhes do momento íntimo. "Aí levei [o rapaz] lá para casa, ficava olhando o relógio e pensando comigo: 'meu Deus, se mainha chegar, eu estou lascado'. E o melhor era que o menino falava assim: 'você é muito perfeito!'", relembrou.



Fernanda também abriu o jogo sobre os lugares "proibidos" que já teve relações. "Acho que quase todos eram proibidos, não sei. Tipo praia, carro na estrada... Umas coisas assim", revelou a ex-confeiteira. Após as confissões, Pitel se declarou a mais comportada. "Eu acho que sou a mais quietinha desse trio, tá? Acho que o máximo foi na sala de casa. Para transar na praia é complicado, Maceió está sempre cheia".