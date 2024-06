Collin Farrell caracterizado como o vilão Pinguim - Reprodução

Publicado 20/06/2024 21:02 | Atualizado 20/06/2024 21:02

Rio - Mais uma série para os Batmaníacos! O trailer oficial de "Pinguim", que funciona como um "spin-off", uma história derivada do filme "Batman" lançado em 2022, teve trailer divulgado pela plataforma Max nesta quinta-feira (20), com estreia prevista para setembro.

Com Collin Farrell reprisando o papel do último longa do Homem-Morcego na pele do vilão, o seriado conta a ascensão de Oswald Cobblepot, mais conhecido como Pinguim, no mundo do crime, assim como a construção da influência dele no submundo de Gotham até o maior posto da máfia.

A obra de oito episódios na primeira temporada faz parte do Universo Estendido da DC, mesma editora de super-heróis como Mulher-Maravilha e Super-Homem. O próximo filme do estúdio será "Coringa: Folie a Deux", que adiciona Lady Gaga no elenco como Arlequina, e chega aos cinemas em outubro. A nova série vai estar disponível um mês antes, mas a Max ainda não cravou o dia exato.