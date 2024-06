Taylor Swift e Scooter Braun - Reprodução

Publicado 19/06/2024 19:18

Rio - O streaming Max divulgou, nesta quarta-feira (19), a data de estreia de "Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood", série documental que relata a disputa de 300 milhões de dólares da diva pop Taylor Swift contra o ex-empresário que detém direitos autorais dos seis primeiros discos da loira.

Na sexta-feira (21), os swifties — como são chamados os fãs da cantora — vão poder assistir à obra que afirma abordar os dois lados da moeda: o de Taylor, que alegou que a venda dos direitos foi feita sem consultá-la e foi impedida de comprar as músicas de volta; e o de Braun, que defende que a artista se recusou a negociar e incitou os próprios fãs a travar uma briga pública.

Os apaixonados por Taylor Swift, entretanto, criticam o documentário por não ter nenhum envolvimento dela na produção. Da mesma forma, Scooter Braun, que já trabalhou com outros músicos como Justin Bieber, Kanye West e Demi Lovato, também não teve nenhum envolvimento no making of da série.