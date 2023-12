Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu durante show da cantora Taylor Swift - Reprodução / Redes sociais

Publicado 27/12/2023 09:50 | Atualizado 27/12/2023 10:34

Rio - O Instituto Médico Legal (IML) concluiu, nesta terça-feira (26), o laudo de necrópsia da Ana Clara Benevides , de 23 anos, e apontou que a fã da Taylor Swift morreu por exaustão térmica causada pelo calor. A jovem passou mal no início do show da cantora americana, que aconteceu no dia 17 de novembro, no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte. Na ocasião, a cidade enfrentava temperaturas extremas

Naquela sexta-feira, o Rio de Janeiro bateu recorde de sensação térmica, com 59,3°C registrados em Guaratiba, na Zona Oeste. Nas redes sociais, internautas relataram que muitos fãs passaram mal devido ao forte calor e que o Corpo de Bombeiros teve de socorrer diversas pessoas.

DIA, o perito conclui que a jovem estava exposta ao calor difuso; que a fonte do calor foi o sol, e a evolução clínica aponta exaustão térmica com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões. O especialista ainda afirma que a morte se deu por "hemorragia alveolar, congestão polivisceral e exaustão térmica por exposição difusa ao calor".



Fãs da cantora também afirmaram que a empresa responsável pelo show, a Time For Fun (T4F), No documento de 17 páginas obtido pelo, o perito conclui que a jovem estava exposta ao calor difuso; que a fonte do calor foi o sol, e a evolução clínica aponta exaustão térmica com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões. O especialista ainda afirma que a morte se deu por "hemorragia alveolar, congestão polivisceral e exaustão térmica por exposição difusa ao calor".Fãs da cantora também afirmaram que a empresa responsável pelo show, a Time For Fun (T4F), proibiu a entrada de garrafas d'água por questões de segurança. No show, a própria cantora pediu água diversas vezes e também jogou em direção à plateia. Já no dia seguinte, 18 de novembro, Cláudio Castro determinou a distribuição gratuita de garrafas para o público que esperava na fila.

Em nota, a Polícia Civil informou que, após análise do laudo do IML, "os representantes da empresa organizadora do evento serão chamados para prestar esclarecimentos". O caso segue sendo investigado pela 24ª DP (Piedade).

Procurada, a Time For Fun ainda não enviou um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

À época, a empresa chegou a emitir uma nota oficial sobre o caso. "Nós realizamos o contato com a família via nossa equipe de assistência social e respeitamos o direito de privacidade neste momento de dor e luto. Reforçamos que continuamos com o canal de contato aberto com a família e solidários neste momento difícil e ficamos à disposição para dar toda a assistência necessária", dizia a nota.

Relembre o caso

No dia 17 de novembro, a estudante de Psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal durante o show de Taylor Swift, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. A jovem estudava na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso, e veio ao Rio apenas para assistir a cantora americana.

Amigos da jovem relataram que ela começou a passar mal logo no início do show. Ana Clara chegou a ser reanimada no próprio estádio e foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho. De acordo com a direção da unidade, a universitária chegou às 20h50 com parada cardiorrespiratória. Durante atendimento, foram feitas manobras de reanimação, mas ela não resistiu.

Por meio das redes sociais, Taylor Swift lamentou o ocorrido: "Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite."

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Marcela Ribeiro