Polícia Federal cumpriu mandado de prisão Reprodução / Polícia Federal

Publicado 27/12/2023 19:28

Rio - A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (27), um homem de 31 anos, que estava foragido pelos crimes de aquisição e armazenamento de material com conteúdo de abuso sexual infantil. A ação aconteceu em Resende, no Sul Fluminense.

As buscas foram realizadas no bairro de Campos Elíseos, pelo Grupo de Capturas do Núcleo de Operações da Delegacia de PF de Volta Redonda. O mandado de prisão havia sido expedido pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda.

O homem será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O criminoso não teve a identidade revelada.