Gilcinei Augusto Pinto Machado, 47 anos, apareceu com a cabeça enfaixadaReprodução

Publicado 27/12/2023 18:18

Em outro momento, o agente conhecido como 'Batata da Madsen' postou em suas redes sociais que foi baleado superficialmente. "Foi um cortezinho na cabeça, nada demais! Fui bem tratado, medicado e já estou bem, fui liberado e logo estarei de volta", contou.

Em nota, a corporação informou apenas que o policial recebeu alta ainda pela manhã e receberá suporte psicológico. O teor do vídeo não foi comentado.

O PM morto na ação, Leonardo Maciel da Rocha , 33 anos, será enterrado nesta quinta-feira (28) no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Já o policial Avelar de Aguiar Júnior, 41 anos, que também foi baleado, permanece internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ainda na operação, quatro fuzis foram apreendidos.Por conta do confronto, os trens do ramal Saracuruna circularam apenas entre a Central do Brasil e a Penha, ao longo de toda a manhã, e 11 estações ficaram fechadas e só foram reabertas por volta das 12h. No trecho entre a Central do Brasil e Gramacho, o intervalo médio foi de 50 minutos e os passageiros precisaram realizar a troca de composição na estação Penha para seguir até os terminais. Já entre Gramacho e Saracuruna, os trens circularam de acordo com a programação para o horário. "Nossos técnicos seguem atuando para normalizar a circulação do ramal o mais breve possível", informou a concessionária.Além de Vigário Geral, a operação aconteceu também nas comunidades de Parada de Lucas, Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta, no Complexo de Israel, com apoio de uma ambulância do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) e do Núcleo de Operações Especiais (NAOE). Já os Batalhões de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), de Rondas e Controle de Multidão (Recom) e o Regimento de Polícia Montada (RPMont) atuaram em pontos da Avenida Brasil, nos dois sentidos. A ação teve o objetivo de reprimir roubos de cargas e veículos e verificar denúncias sobre uma possível reunião de criminosos locais.