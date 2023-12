Mulher de sargento morto em operação em Vigário Geral precisou ser amparada por policiais - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 11:19 | Atualizado 27/12/2023 11:49

Rio - A mulher do policial militar morto em Vigário Geral, na Zona Norte , na manhã desta quarta-feira (27), esteve no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mesma região, para reconhecer o corpo do marido. O sargento Leonardo Maciel da Rocha, de 33 anos, foi baleado na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Outros dois PMs também foram atingidos, três suspeitos morreram e um ficou ferido. Muito abalada, a companheira da vítima gritava que "ele prometeu que ia voltar" e precisou ser amparada.

O PM era lotado no 3º BPM (Méier) e atuava em apoio ao 16º BPM (Olaria) em uma operação nas comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta, no Complexo de Israel. O sargento estava na corporação desde fevereiro de 2011, deixa a companheira e um enteado. Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento. Outros dois PMs também foram baleados em Vigário Geral e encaminhados para a mesma unidade de saúde. Um deles ficou ferido em uma das nádegas e passa por cirurgia, sem risco de morte. Já o outro foi atingido de raspão e recebeu alta médica.

Desde o fim da madrugada desta quarta-feira, moradores relatam um intenso confronto na região. Na troca de tiros em Vigário Geral, com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que também estão no Complexo de Israel, quatro suspeitos foram baleados. Três deles já chegaram sem vida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, dentro de um veículo blindado da Polícia Militar, e outro sob custódia. Na ação, quatro fuzis foram apreendidos.

Por conta do tiroteio, o ramal Saracuruna opera apenas entre a Central do Brasil e Penha, com intervalo de 30 minutos. Entre Saracuruna e a Penha Circular, não há circulação de trens e as 11 estações do trecho estão fechadas. A SuperVia afirmou que "lamenta o ocorrido, mas reforça que a segurança é uma prioridade para seus passageiros e segue avaliando os impactos operacionais". Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as Clínicas da Família Heitor dos Prazeres e Joãozinho Trinta e os Centros Municipais de Saúde José Breves dos Santos e Iraci Lopes interromperam o funcionamento.