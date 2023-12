Operação no Complexo de Israel deixou um PM morto e outros dois feridos, além de ter afetado circulação de trens - Marcos Porto/Agência O Dia

Operação no Complexo de Israel deixou um PM morto e outros dois feridos, além de ter afetado circulação de trensMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 07:03 | Atualizado 27/12/2023 10:47

Rio - Um intenso tiroteio em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, deixou um policial militar morto, afetou a circulação de trens e fechou 11 estações do ramal Saracuruna, nesta quarta-feira (27). De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), disparos são ouvidos na região desde às 4h50, e há uma operação de equipes do 16º BPM (Olaria) no local. Durante a troca de tiros, outros dois PMs foram baleados.

Por volta das 7h10, um policial militar foi levado em estado grave para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, após ser baleado na cabeça, mas não resistiu aos ferimentos. Pouco depois, outro PM foi encaminhado para o local, ferido em uma das nádegas, e passa por cirurgia, sem risco de morte. Mais cedo, por volta das 5h, uma equipe realizava patrulhamento pela Rua dos Democráticos, quando foi atacada por criminosos armados e um agente acabou atingido de raspão. Ele foi socorrido e já recebeu alta.

De acordo com a PM, além de Vigário Geral, a operação acontece também nas comunidades de Parada de Lucas, Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta, no Complexo de Israel, com apoio de uma ambulância do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) e do Núcleo de Operações Especiais (NAOE). Já os Batalhões de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), de Rondas e Controle de Multidão (Recom) e o Regimento de Polícia Montada (RPMont) atuam em pontos da Avenida Brasil, nos dois sentidos.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais (Bope) que também atuam na operação apreenderam quatro fuzis, após uma troca de tiros com criminosos, em Vigário Geral. Os suspeitos acabaram sendo baleados e também encaminhados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Três deles já chegaram sem vida à unidade de saúde, dentro de um veículo blindado da corporação, e o outro sob custódia.

Segundo relatos, um tiro teria atingido um trem e imagens que circulam nas redes sociais mostram passageiros deitados no chão para se proteger dos disparos. A Polícia Militar informou que uma composição apresentou problemas mecânicos, impossibilitando o deslocamento, e os passageiros precisaram desembarcar nas estações de Vigário Geral e Parada de Lucas. De acordo com a SuperVia, por conta da ocorrência, o ramal Saracuruna opera apenas no trecho entre a Central do Brasil e Penha, com intervalo de 30 minutos.

Ainda segundo a concessionária, entre Saracuruna e a Penha Circular, não há circulação de trens e as estações do trecho estão fechadas. "A SuperVia lamenta o ocorrido, mas reforça que a segurança é uma prioridade para seus passageiros e segue avaliando os impactos operacionais". Nas redes sociais, moradores e passageiros lamentaram a situação. "Passando por Vigário agora e do nada um tiroteio, todo mundo se jogando no chão. 05h30 da manhã, não é possível", desabafou um. "Do nada, o maior tiroteio que acordou Vigário Geral todo", comentou outro.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou que as Clínicas da Família Heitor dos Prazeres e Joãozinho Trinta, além dos Centros Municipais de Saúde José Breves dos Santos e Iraci Lopes acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento na manhã desta quarta-feira.