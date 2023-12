O policial foi baleado durante uma operação em Vigário Geral - Divulgação

Publicado 27/12/2023 21:52

Rio - O Disque Denúncia divulgou, na noite desta quarta-feira (27), um cartaz para ajudar a obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do 3º Sargento da Polícia Militar, Leonardo Maciel da Rocha, de 33 anos, baleado durante uma operação em Vigário Geral, na Zona Norte. Na ação, mais dois policiais ficaram feridos e três suspeitos foram mortos.



Lotado no 3º BPM (Méier), o agente estava em apoio a ação realizada pelo 16ºBPM (Olaria), nas comunidades Parada de Lucas, Vigário Geral, 5 Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, redutos da facção Terceiro Comando Puro, conhecido como Complexo de Israel, tendo como chefe do tráfico de drogas, o narcotraficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão da Cidade Alta. O tiro passou pelo blindado por abertura lateral feita para apoiar o fuzil.



Com a morte do 3ª SGT/PM Rocha, sobe para 53 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 47 da Policia Militar (12 em serviço, 03 Reformados, 04 RR (Reserva) e 28 de folga; 03 Policiais Penais; 01 Policia Civil; 01 Corpo de Bombeiros e 01 Guarda Municipal.



A Delegacia de Homicídios da Capital, assumiu o caso. Agentes da especializada buscam informações que possam identificar a autoria do crime.



A denúncia pode ser feita através dos seguintes canais:



•Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

•WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.