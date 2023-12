Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Divulgação

Publicado 27/12/2023 19:25 | Atualizado 27/12/2023 19:28

Rio- Um homem de aproximadamente 30 anos foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira (27), no município de Mesquita, Baixada Fluminense. O corpo estava na rua Minas Gerais, no bairro da Coreia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para verificar ocorrência de homicídio na localidade e, ao encontraram o corpo de um homem, isolaram a área para perícia. A corporação ainda informou que uma unidade da Samu já estava no local.

Procurada, a Secretaria de Saúde de Mesquita não retornou o contato.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. A vítima teria o apelido de Amaral. O nome completo, no entanto, ainda não foi divulgado pelas autoridades.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte. "Descanse em paz. Amaral nunca vai ficar esquecido", postou uma amiga.