Em um dos momentos, o motorista precisou se abaixar enquanto dirigia - Reprodução

Em um dos momentos, o motorista precisou se abaixar enquanto dirigiaReprodução

Publicado 27/12/2023 16:51 | Atualizado 27/12/2023 17:31





Ainda nas imagens, uma passageira aparece deitada no chão enquanto pede para o motorista acelerar. "Vai, batata, acelera", disse várias vezes ao longo do vídeo. Rio - Um ônibus da Viação Pavunense, da linha 342, ficou no meio do tiroteio durante a operação de Vigário Geral que deixou um PM morto e outros dois baleados nesta quarta-feira (27). Imagens que circulam nas redes sociais mostram, inclusive, o momento do desespero dos passageiros e o motorista em alta velocidade tentando se proteger dos disparos.Ainda nas imagens, uma passageira aparece deitada no chão enquanto pede para o motorista acelerar. "Vai, batata, acelera", disse várias vezes ao longo do vídeo.

Motorista acelera a pedido de passageiros ao passar por tiroteio em Vigário Geral, na Zona Norte. Na operação, um PM morreu e outros dois ficaram feridos



Creditos: Reprodução #ODia pic.twitter.com/CeBTW6B6j9 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 27, 2023



"Batata" é o apelido do motorista, que também precisou se abaixar um pouco enquanto dirigia. Durante o episódio, os tiros se intensificaram, parecendo cada vez mais próximos.



Pelas imagens, parece que o tiroteio iniciou na altura do ramal de Gramacho, e o motorista só voltou a parar depois da estação de trem de Parada de Lucas. Ainda durante o tiroteio, uma outra passageira chegou a reclamar, porque queria descer em uma parada anterior, mas o motorista se defende e diz que não teria como parar no fogo cruzado.



"Eu vou fazer o que? Eu tenho que passar, vou ficar parado no meio do tiroteio?", questionou o motorista. O veículo fazia o trajeto Castelo - Jardim América. "Batata" é o apelido do motorista, que também precisou se abaixar um pouco enquanto dirigia. Durante o episódio, os tiros se intensificaram, parecendo cada vez mais próximos.Pelas imagens, parece que o tiroteio iniciou na altura do ramal de Gramacho, e o motorista só voltou a parar depois da estação de trem de Parada de Lucas. Ainda durante o tiroteio, uma outra passageira chegou a reclamar, porque queria descer em uma parada anterior, mas o motorista se defende e diz que não teria como parar no fogo cruzado."Eu vou fazer o que? Eu tenho que passar, vou ficar parado no meio do tiroteio?", questionou o motorista. O veículo fazia o trajeto Castelo - Jardim América.

Em nota, a Rio Ônibus informou que passageiros e rodoviários são vítimas de graves episódios de violência em vias públicas todos os dias e que repudia veementemente mais um caso de hostilidade envolvendo o setor. "As ocorrências, cada vez mais frequentes, reforçam a urgência da implementação de ações efetivas por parte das autoridades da área de segurança pública do Estado", finalizou em comunicado.



Por conta do confronto, os trens do ramal Saracuruna circularam apenas entre a Central do Brasil e a Penha, ao longo de toda a manhã, e 11 estações ficaram fechadas e só foram reabertas por volta das 12h. No trecho entre a Central do Brasil e Gramacho, o intervalo médio foi de 50 minutos e os passageiros precisaram realizar a troca de composição na estação Penha para seguir até os terminais. Já entre Gramacho e Saracuruna, os trens circularam de acordo com a programação para o horário. "Nossos técnicos seguem atuando para normalizar a circulação do ramal o mais breve possível", informou a concessionária.