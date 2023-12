Material apreendido pelos policiais nesta quarta-feira (27) - Reprodução

Publicado 27/12/2023 16:45 | Atualizado 27/12/2023 17:52

Rio - Policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio) apreenderam 667 pinos de cocaína e 67 buchas de maconha nesta quarta-feira (27), em Armação de Búzios, na Região dos Lagos. Durante a ação, um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso no bairro de Cem Braças.



De acordo com a corporação, os agentes realizavam uma ação para cumprir mandados de busca e apreensão quando encontraram também uma réplica de pistola, R$ 30,00 reais, um rádio comunicador e um telefone celular.

O material apreendido foi encaminhado à 127ª DP (Armação de Búzios), onde a ocorrência foi registrada.