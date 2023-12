Sargento Leonardo Maciel da Rocha, 33, era lotado no 3º BPM e estava na PM desde 2011 - Divulgação/Polícia Militar

Sargento Leonardo Maciel da Rocha, 33, era lotado no 3º BPM e estava na PM desde 2011Divulgação/Polícia Militar

Publicado 27/12/2023 15:07 | Atualizado 27/12/2023 15:15

Rio - O sargento Leonardo Maciel da Rocha, de 33 anos, será sepultado na tarde desta quinta-feira (28), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. O policial militar foi morto a tiros durante uma ação em Vigário Geral, na Zona Norte, ainda na manhã de quarta-feira.

mulher do PM foi ao Hospital Estadual Getúlio Vargas , na Penha, para reconhecer o corpo do marido, baleado na cabeça. Muito abalada, a companheira da vítima gritava que "ele prometeu que ia voltar" e precisou ser amparada por colegas de farda de Leonardo. Além da mulher, o agente deixa um enteado.

Outros dois PMs foram baleados durante a incursão e encaminhados ao Hospital Getúlio Vargas. Um deles foi atingido na nádega enquanto realizava um patrulhamento na Rua Bulhões Marcial, em Vigário Geral. Ele passou por cirurgia e não corre risco de morte. Já o segundo levou um tiro de raspão e recebeu alta médica.

Desde o fim da madrugada desta quarta-feira, moradores relatam um intenso tiroteio na região. Quatro suspeitos foram baleados em confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), sendo que três já chegaram sem vida no Hospital Getúlio Vargas. Outros dois homens estiveram sob custódia na unidade de saúde com escoriações. Os agentes apreenderam quatro fuzis e a operação segue em andamento.

Por conta do confronto, os trens do ramal Saracuruna circularam apenas entre a Central do Brasil e a Penha ao longo de toda a manhã. Onze estações ficaram fechadas e só reabriram por volta das 12h.

No trecho entre a Central do Brasil e Gramacho, o intervalo médio é de 50 minutos e os passageiros precisam realizar a troca de composição na estação Penha para seguir até os terminais. Já entre Gramacho e Saracuruna, os trens circulam de acordo com a programação para o horário.

"Nossos técnicos seguem atuando para normalizar a circulação do ramal o mais breve possível", informou a concessionária.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as Clínicas da Família Heitor dos Prazeres e Joãozinho Trinta, além dos Centros Municipais de Saúde José Breves dos Santos e Iraci Lopes, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento na manhã desta quarta-feira.