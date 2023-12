Ana Clara Benevides, de 23 anos, passou mal durante apresentação da cantora Taylor Swift - Reprodução

Publicado 27/12/2023 13:43 | Atualizado 27/12/2023 13:46

Rio - A Polícia Civil intimou, nesta quarta-feira (27), a Time For Fun (T4F), empresa responsável pelo show da Taylor Swift, após a divulgação do laudo que apontou "exaustão térmica" como a causa da morte de Ana Clara Benevides . A fã da cantora americana passou mal no início do evento, que aconteceu no dia 17 de novembro, no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte. Na ocasião, a cidade enfrentava ondas intensas de calor

No documento de 17 páginas obtido pelo DIA, o perito concluiu que a jovem de 23 anos ficou exposta ao calor difuso; que a fonte do calor foi o sol, e a evolução clínica aponta exaustão térmica com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões. O especialista ainda afirma que a morte se deu por "hemorragia alveolar, congestão polivisceral e exposição difusa ao calor".



Fãs também relataram que a empresa responsável pelo show proibiu a entrada de garrafas d'água por questões de segurança. No show, a própria cantora pediu água diversas vezes e também jogou em direção à plateia. Já no dia seguinte, 18 de novembro, o governador Cláudio Castro determinou a distribuição gratuita de garrafas para o público que esperava na fila.

Em nota divulgada nesta quarta-feira, a Polícia Civil informou que, após análise do laudo do IML, "os representantes da empresa organizadora do evento serão chamados para prestar esclarecimentos". O caso segue sendo investigado pela 24ª DP (Piedade) e a T4F pode ser indiciada por homicídio culposo.



Procurada, a Time For Fun disse que "seguiu todas as práticas de organização de eventos, incluindo todas as exigências das autoridades, distribuiu milhares de copos de água e permitiu a entrada com copos de água descartáveis no dia do show". A empresa lamentou profundamente a perda de Ana Clara e afirmou que ela foi prontamente atendida por socorristas e encaminhada, em ambulância UTI, até o hospital. "A T4F segue prestando todas as informações solicitadas pelos órgãos públicos e colabora com as autoridades na investigação", finaliza a nota.



À época, por meio das redes sociais, Taylor Swift lamentou o ocorrido: "Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite."