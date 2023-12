Socorro a famílias é feito por equipes da Defesa Civil. Membros de secretarias municipais de Campos também participam da operação - Divulgação

Publicado 27/12/2023 11:54 | Atualizado 27/12/2023 12:57

Rio - Um forte temporal causou o desabamento de uma igreja e o destelhamento de 50 casas em Campos dos Goytacazes, Região Norte Fluminense, na noite desta terça-feira (26). Segundo a Defesa Civil do município, a localidade foi atingida por ventos de até 80 km/h.



A capela atingida fica no bairro Conselheiro Josino, onde ocorreu o maior volume de chuva. Ao todo, foi registrado um acumulado de 45 mm em cerca de uma hora, o que correspondia ao esperado para toda esta semana. Durante a ventania, 13 árvores caíram.

As secretarias municipais de Serviços Públicos, de obras e Infraestrutura, de Saúde e de Desenvolvimento Humano e Social trabalham na região para prestar atendimento às famílias atingidas.



Em publicação nas redes sociais, o prefeito da cidade Wladimir Garotinho se solidarizou com a população: "Casas foram destelhadas, árvores caíram e até uma igreja desabou, algumas localidades também perderam seus acessos e estão ilhadas. Com a graça de Deus, não se tem notícia até o momento de vítimas fatais", compartilhou o prefeito.



Na postagem, uma das seguidoras do administrador chegou a comentar sobre a força dos ventos. "Eu nunca tinha visto uma tempestade desse jeito. Foi pavoroso", disse a usuária.

Até o momento, não houve registro de feridos ou desalojados pela Defesa Civil.