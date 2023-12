Cada bolsa coletada pode salvar até quatro vidas - Divulgação

Publicado 27/12/2023 18:57

Rio - O Hemorio, principal hemocentro do estado, coletou menos de 100 bolsas nesta quarta-feira (27), enquanto a quantidade ideal seria de 250 bolsas por dia. Com as festas de fim de ano e o período de férias, o número de doadores cai e aumenta o risco de faltar bolsas para serem distribuídas e garantir o suporte às principais emergências, maternidades e até mesmo unidades privadas.

Dados divulgados pelo Hemocentro apontam que no período do Natal deste ano, foram coletadas 5% menos bolsas de sangue do que no Natal de 2022. Com isso, o Hemorio reforça o pedido de doações e destaca que cada bolsa coletada pode salvar até quatro vidas.

"O número de doações cai muito este mês, especialmente na segunda quinzena de dezembro. Também não conseguimos marcar coletas externas porque todos estão celebrando e etc. Então, apelamos aos doadores, especialmente aqueles habituais para que retornem ao Hemorio. E para aqueles que desejam doar e acompanharam as nossas campanhas, esse é o momento porque precisamos muito. As doações não podem parar. A demanda permanece alta e os estoques precisam ser repostos durante todo o ano", explica o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde, apresentar um documento de identidade oficial com foto e pesar mais de 50 kg. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar apenas alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.

Além disso, os jovens na faixa dos 16 e 17 anos só podem doar com autorização dos responsáveis legais e com um documento de identidade original desse responsável.

O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, no Centro do Rio.