Motociclista sofreu uma colisão frontal com ônibus em IrajáReprodução / Redes sociais

Publicado 27/12/2023 16:56 | Atualizado 27/12/2023 19:28

Rio - Um motociclista morreu, na tarde desta terça-feira (26), após colidir com um ônibus na Avenida Monsenhor Félix, esquina com a Rua Carolina Amado, em Irajá, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima não foi identificada, mas tem cerca de 40 anos.

Os militares foram acionados às 16h13 e encontraram o homem já morto no local do acidente. Fotos tiradas por pedestres mostram que a moto ficou completamente destruída, assim como a dianteira do coletivo. Os dois veículos teriam colidido de maneira frontal, mas ainda não há informações sobre a causa do acidente.

A Polícia Militar também foi acionada e os agentes isolaram a área para perícia. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).