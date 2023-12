Cerca de 300 mil passageiros devem passar pela Rodoviária nos próximos dias - Bruno Kaiuca/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 16:27 | Atualizado 27/12/2023 16:36

Rio - Mais de 300 mil passageiros devem passar pela Rodoviária do Rio a partir desta quinta-feira (28), durante a temporada de virada de ano. Na sexta (29), data de maior movimento no terminal, são esperadas cerca de 62,2 mil pessoas para embarque e desembarque na cidade.



De acordo com a NovoRio, o movimento até 2 de janeiro deve ser ainda maior que o da última semana. A concessionária acredita que as temporadas de Natal e Ano Novo somarão mais de 645 mil passageiros no terminal rodoviário do município.



Os destinos mais procurados são as regiões dos Lagos, Costa Verde, Serrana e interior do estado, além de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília e cidades do Nordeste do país. Apenas na sexta-feira (29), 33,2 mil passageiros devem embarcar para esses locais, enquanto outros 29 mil chegam ao Rio, vindos dos outros estados que compõem o Sudeste.