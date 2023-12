Sidnei se escondia na casa de familiares, no Engenho de Dentro - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 27/12/2023 13:33 | Atualizado 27/12/2023 13:34

Rio - Um homem, acusado de feminicídio, além de utilização de falsa identidade, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (26) no Engenho de Dentro, na Zona Norte da cidade. Sidnei Pinheiro tinha um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado em aberto desde maio de 2004, quando matou a esposa a facadas.



Segundo a corporação, o homem foi encontrado durante uma investigação da 32ªDP (Taquara), que buscava identificar um suspeito de utilizar falsa identidade no Hospital Estadual Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste.



Ainda de acordo com a Polícia, após a identificação de Sidnei, as investigações apontaram que a falsa identidade foi utilizada em estabelecimentos no Engenho de Dentro, onde moram primos do homem. Ao chegarem ao bairro, os agentes questionaram vizinhos dos familiares, que reconheceram o alvo por fotografias, vinculando-o ao nome fictício e confirmaram a sua localização.



Sidnei foi detido sem apresentar resistência e já na delegacia contou que esfaqueou a mulher após flagrar um adultério. Segundo a Civil, os autos desse inquérito mostram que o acusado já teria anunciado que mataria a companheira e teria inclusive mandado amolar uma faca para utilizar no crime.

Outro acusado de feminicídio foi preso nesta terça,

Um outro homem, Jefferson José Guilherme, de 42 anos, foi preso, na terça-feira, 26, acusado de matar a namorada , Silvana dos Santos Sousa, e esconder o corpo no Rio Pavuna, na Zona Norte. O crime aconteceu em fevereiro de 2023.

A mulher, de 44 anos, sumiu após sair de um bar na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Ela foi encontrada sem vida uma semana depois do desaparecimento.