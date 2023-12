Prisão foi feita por agentes da 20ª DP (Vila Isabel) e também da 19ª DP (Tijuca) - Divulgação

Publicado 27/12/2023 13:23 | Atualizado 27/12/2023 13:26

Rio - Um falso entregador de delivery que atuava em apoio a uma quadrilha de assaltantes foi preso, nesta quarta-feira (27), no Grajaú, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o homem trabalhava como "batedor" para orientar roubos a veículos na região.

A ação do criminoso consistia no monitoramento de viaturas da Polícia Militar, além da escolha das vítimas. Em seguida, a informação era passada para os outros integrantes da quadrilha, que realizavam o assalto.

Segundo investigadores da 19ª DP (Tijuca) e 20ª DP (Vila Isabel), responsáveis pela prisão com o apoio de agentes do Segurança Presente, o falso entregador recebia um valor de R$ 600 da quadrilha por assalto realizado com sucesso.

A atividade do motociclista também se dava no momento da fuga, quando sua atribuição era informar sobre possíveis bloqueios ou cercos feitos por equipes da PM. Todo o bando é do Complexo do Lins. A Polícia Civil segue em busca da identificação e prisão dos outros envolvidos.