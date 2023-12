Famoso quiosque em Copacabana é interditado por perturbação de sossego - Divulgação / Seop

Publicado 27/12/2023 13:06 | Atualizado 27/12/2023 13:09

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) interditou, na tarde desta terça-feira (26), o quiosque Samba Social Clube, na orla de Copacabana, Zona Sul do Rio, por perturbação de sossego. Segundo a prefeitura, a vizinhança reclamava da música ao vivo que tocava madrugada adentro.

Localizado na Avenida Atlântica, na altura da Av. Princesa Isabel, o estabelecimento não possuía alvará que autorizasse esse tipo de atividade, segundo a Prefeitura do Rio.

A multa pelo descumprimento da suspensão do alvará de funcionamento é de R$ 2.708 mil. No entanto, o Samba Social Clube assinou, nesta quarta-feira (27), um "Termo de Compromisso" para firmar e garantir que seguirá cumprindo o que está previsto na Lei Complementar nº 172/2017, que permite música ao vivo das 12h às 22h. Após esta assinatura, o quiosque solicitou a desinterdição.

Procurada, a Orla Rio, empresa responsável pelos quiosques do litoral carioca, informou que "acompanha e orienta seus operadores quanto ao cumprimento de todas as leis e normas vigentes". A concessionária ainda afirmou que a "lei para os quiosques não é a mesma voltada para bares e restaurantes, que possui obrigatoriedade de ter música ao vivo no alvará".