PM passou por cirurgia e permanece internado no Pronto Socorro Armando Gomes de Sá, no Zé Garoto - Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Publicado 28/12/2023 11:56

Rio - Um policial militar foi baleado, nesta quarta-feira (27), durante uma perseguição a criminosos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu no bairro do Gradim, próximo ao Morro da Inseticida, no bairro do Gradim, e o PM Bruno Palmerim precisou ser socorrido para uma unidade de saúde, no bairro Zé Garoto.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam um patrulhamento na Rua Paulo Leroux, próxima à comunidade, quando suspeitaram de dois homens em uma motocicleta, que fugiram para o Morro da Inseticida ao se depararem com os PMs. Os agentes então iniciaram a perseguição e os criminosos atiraram, dando início a um confronto.



Ainda segundo a PM, por conta da troca de tiros, os agentes precisaram deixar a viatura em que estavam para buscar abrigo, momento em que Bruno foi atingido por um tiro na lateral do corpo. A vítima foi socorrida para o Pronto Socorro Central Armando Gomes de Sá, onde passou por uma cirurgia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, o policial está lúcido e tem quadro estável.