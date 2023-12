Homem foi encontrado morto nesta ponte, em Guaratiba - Reprodução / Google

Publicado 28/12/2023 11:18 | Atualizado 28/12/2023 13:29

Rio - Um homem foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (28), com marcas de tiro, na Estrada do Aterrado do Rio, em Guaratiba, na Zona Oeste. Segundo os bombeiros, o corpo de Matheus dos Santos, de 26 anos, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

Às 9h57, o Quartel de Guaratiba foi acionado para recolher o corpo do rapaz, que estava na calçada de uma ponte. De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 27º BPM (Santa Cruz) constatou o óbito e isolou a área para perícia.

As imagens obtidas pelo DIA mostram o homem no chão com diversas marcas de tiro na barriga. Segundo o Corpo de Bombeiros, a perícia confirmou que os disparos mataram o rapaz. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas e não há informações sobre o enterro.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Matheus Luiz dos Santos Silva. Os agentes estão investigando para elucidar a autoria e a dinâmica do crime.