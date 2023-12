Principal palco dos shows foi montado em frente ao Copacabana Palace - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 28/12/2023 12:24

Rio - Principal palco do Réveillon carioca, o bairro de Copacabana, na Zona Sul, já começa a ter esquema especial de trânsito para viabilizar a circulação de veículos e pedestres a partir deste sábado (30). A primeira mudança passa a valer às 6h, quando será proibido o estacionamento em toda a extensão da Avenida Atlântica e nas suas vias de acesso e saída.



Já as interdições mais amplas no trânsito de Copacabana e Ipanema começam a partir das 7h do dia 31, com o fechamento das Avenidas Atlântica, Delfim Moreira e Vieira Souto, nos trechos junto à orla. Às 14h toda a Avenida Atlântica, incluindo a pista junto às edificações e todos os seus acessos, será fechada.



Os bloqueios vão aumentar às 19h30, quando serão interditados os acessos à Copacabana, que incluem Ipanema, Lagoa (Corte de Cantagalo), Túnel Velho e Enseada de Botafogo. Somente os ônibus de linhas regulares terão entrada permitida até as 22h, horário que ocorrerá o fechamento total para todos os tipos de veículos.



O Centro de Operações Rio informou que as pistas serão liberadas a partir das 5h do dia 1º de janeiro. Durante o período de mudanças, serão instaladas diversas placas de proibição de estacionamento na região para alertar os motoristas sobre as mais de 3 mil vagas de estacionamento fechadas, além de avisos sobre o trânsito e o fechamento das vias.



Confira com detalhes os locais e horários das interdições



A partir das 7h do dia 31 de dezembro

• Bloqueio da pista da Av. Atlântica junto à orla para área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados;

• Bloqueio da pista da Av. Delfim Moreira junto à orla para área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados;

• Bloqueio da pista da Av. Vieira Souto junto à orla para área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados;

• Inversão da mão de direção na Av. Atlântica na pista junto às edificações, também como ocorre aos domingos e feriados.



A partir das 14h



Interdição total da Av. Atlântica, incluindo a pista junto às edificações e todos os seus acessos.



A partir das 19h30



• Bloqueio dos acessos a Copacabana: Ipanema, Lagoa (Corte de Cantagalo), Túnel Velho e Enseada de Botafogo;

• Mantida a interdição da área de lazer do Aterro do Flamengo após às 18h;

• Bloqueio da Enseada de Botafogo;

• Implantação de reversível na pista junto às edificações nas avenidas Delfim Moreira e Vieira Souto, o que permitirá o acesso organizado dos ônibus ao terminal que será montado em Ipanema para escoamento do público;

• Ônibus de linhas regulares terão acesso permitido até às 22h.



A partir das 22h



• Bloqueio total dos acessos a Copacabana para todos os tipos de veículos;

• Interdição da Av. Vieira Souto, pista junto às edificações, com acesso permitido exclusivamente para os ônibus de linhas regulares que utilizarão o terminal que será montado no local.



Liberação das vias



A partir das 5h do dia 1º de janeiro



• Os acessos à Copacabana serão liberados para todos os veículos, permanecendo a interdição da Av. Atlântica, em ambas as pistas;

• Será aberta a pista das edificações da Av. Vieira Souto, permanecendo interditada a pista junto a orla até o término da área de lazer às 18h;

• Será liberada a Av. das Nações Unidas (Enseada de Botafogo), em ambos os sentidos.



A partir das 10h

• Será aberta a pista das edificações da Av. Atlântica, funcionando com a mão invertida (sentido do Posto 6 para o Leme), como ocorre aos domingos e feriados.



Estacionamento proibido



Das 6h do dia 30 de dezembro às 21h do dia 2 de janeiro

• Av. Nossa Senhora de Copacabana: lado esquerdo do tráfego, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e Av. Princesa Isabel;

• Rua Barata Ribeiro: lado esquerdo, toda a extensão;

• Av. Rainha Elizabeth da Bélgica: trecho entre a Av. Atlântica e a Rua Tereza Aragão: ambos os lados, exceto nas baias existentes;

• Rua Raul Pompéia: ambos os lados, toda extensão;

• Rua Francisco Sá: ambos os lados, trecho entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana;

• Rua Teresa Aragão, ambos os lados;

• Rua Prudente de Moraes: ambos os lados, toda a extensão.

Das 18h do dia 30 às 10h do dia 01º

• Rua Gustavo Sampaio, lado ímpar, no trecho compreendido entre a Rua Antônio Vieira e a Rua Anchieta;

• Rua Gustavo Sampaio, lado par, no trecho compreendido entre a Rua Antônio Vieira e a Av. Princesa Isabel;

• Rua Antônio Vieira, ambos os lados, exceto nas baias existentes;

• Rua Fernando Mendes, ambos os lados, toda a extensão;

• Rua Aurelino Leal, trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Av. Atlântica, lado direito do sentido de circulação;

• Av. Pasteur, ambos os sentidos, em ambos os lados, entre a Av. Portugal e a Rua Venceslau Brás, exceto para ônibus e micro-ônibus de turismo, pelo período máximo de 4h, na pista sentido Botafogo, na baia existente junto ao canteiro central, no trecho entre o acesso à Rua Xavier Sigaud e a Av. Venceslau Brás;

• Av. Lauro Sodré, ambos os sentidos, em ambos os lados.



Das 23h do dia 30 às 6h do dia 1º



• Rua Tonelero, ambos os lados, toda extensão;

• Av. Princesa Isabel, ambos os sentidos, ambos os lados;

• Av. Prado Júnior, ambos os lados, inclusive nas baias existentes;

• Rua Belford Roxo, no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados;

• Rua Ronald de Carvalho: no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados;

• Rua Ministro Viveiro de Castro, ambos os lados, no trecho compreendido entre as ruas Ronald de Carvalho e Duvivier;

• Rua Duvivier, ambos os lados, toda extensão;

• Rua Rodolfo Dantas, ambos os lados (inclusive nas baias);

• Praça Cardeal Arcoverde;

• Rua República do Peru, ambos os lados (inclusive nas baias), no trecho entre as avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana;

• Rua Paula Freitas, ambos os lados, no trecho entre as Avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana;

• Rua Hilário de Gouveia, ambos os lados, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana;

• Rua Siqueira Campos, ambos os lados, Av. Atlântica (inclusive nas baias);

• Rua Figueiredo de Magalhães, ambos os lados, entre a Av. Atlântica e a Rua Joseph Bloch (inclusive nas baias);

• Rua Santa Clara, ambos os lados, toda a extensão;

• Rua Constante Ramos, ambos os lados, entre as avenidas Nossa Senhora de Copacabana e Atlântica;

• Rua Bolívar, toda a extensão, ambos os lados;

• Rua Xavier da Silveira, ambos os lados, entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Atlântica (inclusive nas baias);

• R. Miguel Lemos, ambos os lados (inclusive nas baias), toda a extensão;

• Av. Henrique Dodsworth, ambos os lados;

• Rua Joaquim Nabuco, ambos os lados, toda extensão;

• Rua Bulhões de Carvalho, entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Rainha Elizabeth da Bélgica;

• Av. Beira Mar, em ambos os lados, em ambas as pistas de rolamento, no trecho compreendido entre a Av. Rio Branco e o Largo da Glória;

• Praia do Flamengo, em ambos os lados, em ambos os sentidos;

• R. Real Grandeza, ambos os lados, no trecho entre a R. Mena Barreto e o Túnel Alaor Prata (Túnel Velho);

• R. da Passagem, Exceto nas baias;

• Praia de Botafogo, entre a R. Voluntários da Pátria e a R. São Clemente;

• Praça Pimentel Duarte, em ambos os lados, junto ao Clube Guanabara;

• Av. das Nações Unidas, junto ao canteiro central, em ambos os lados, e/f a Praça Pimentel Duarte.

• Av. Epitácio Pessoa, pista junto às edificações, lado esquerdo do sentido de circulação, ao longo do bordo junto à alça de subida do Viaduto Augusto Frederico Schmidt, lado oposto ao trecho compreendido entre às edificações de números 2.142 e 2.256;

• Rua Teixeira de Melo, em ambos os lados, no trecho entre a Av. Viera Souto e a Rua Visconde de Pirajá, inclusive nas baias;

• Rua Jangadeiros, no trecho entre a Rua Visconde de Pirajá e a Rua Prudente de Morais, inclusive na baia junto à Praça General Osório;

• Rua Barão da Torre, ambos os lados, entre a Rua Teixeira de Melo e a Rua Vinícius de Moraes;

• Rua Joana Angélica, ambos os lados, entre Rua Prudente de Moraes e Av. Epitácio Pessoa;

• Rua Farme de Amoedo, entre a Av. Vieira Souto e a Rua Prudente de Morais, ambos os lados;

• Praça Eugênio Jardim;

• Av. Vieira Souto, em ambos os lados, em ambos os sentidos, inclusive nas baias do canteiro central (exceto para ônibus linhas regulares, das 22h do dia 31/12 às 05h do dia 01/01).



Das 23h do dia 30 às 10h do dia 1º



• Av. Atlântica: pista junto às edificações, no trecho entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Joaquim Nabuco, ambos os lados, inclusive nas baias de estacionamento;

• Av. Atlântica, nas baias do canteiro central, no trecho entre a Av. Princesa Isabel e a Praça Alm. Júlio de Noronha (Leme).



Das 7h do dia 31 às 06h do dia 1º



• Rua Marechal Mascarenhas de Morais, lado direito do tráfego, entre as ruas Tonelero e Barata Ribeiro (Operação Metrô – saída do público).



Virada em Copa terá 12 minutos de fogos



Na última terça-feira (26) a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado anunciaram o planejamento para o Réveillon em Copacabana. A expectativa da Riotur é receber um público de 2,1 milhões de pessoas no maior virada de ano do mundo.



A tradicional queima de fogos vai durar 12 minutos e promete ser mais iluminada e menos barulhenta que a do último ano. No momento da virada mais de 36 mil disparos devem ser realizados por 10 balsas espalhadas pela orla. A chegada de 2024 também terá um espetáculo de drones, que irão reproduzir mensagens e imagens no céu.



As explosões ainda serão acompanhadas, pela primeira vez, por uma orquestra sinfônica ao vivo, que estará no palco e será dirigida pela maestrina Ludymilla Bruzzi, de 31 anos.



Durante a noite, nos dois palcos, montados na areia de Copacabana, vão passar os cantores Ludmilla, Luísa Sonza, Gloria Groove, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo, Nattan e ainda a bateria das escolas de samba Imperatriz Leopoldinense e Unidos do Viradouro.