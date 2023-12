Mayco Pereira Rodrigues, de 23 anos, foi preso em Madureira - Reprodução

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (28), Mayco Pereira Rodrigues, de 23 anos, suspeito de matar a mãe da ex-namorada em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Em abril deste ano, Vanda Maria de Oliveira, 58 anos, foi atacada com mais de 40 facadas enquanto dormia em casa.

De acordo com as investigações, Mayco chegou a morar com a filha da vítima, mas o casal se separou cerca de duas semanas antes do assassinato por conta das recorrentes agressões que a jovem sofria. Vanda foi encontrada morta por vizinhos com ao menos 43 ferimentos, sendo a maior parte no pescoço. O crime teria sido cometido porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.