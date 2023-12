Unidades têm cerca de 200 metros quadrados - Edu Kapps / SMS

Publicado 28/12/2023 18:16 | Atualizado 28/12/2023 18:31

Rio - O Réveillon de Copacabana contará com quatro postos médicos para atendimento a casos de emergência. As unidades funcionarão das 17h30 do dia 31 de dezembro às 5h do dia 1º de janeiro, para a assistência aos pacientes que apresentarem quadros de urgência, seja mal-estar, traumas, cortes, etc.

Os postos estarão localizados na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Princesa Isabel, Rua Siqueira Campos, Rua Bolívar e Praça do Lido. Cada unidade terá área física em torno de 200 metros quadrados e serão preparados com recursos assistenciais como leitos clínicos, poltronas de hidratação e aparelhos com suporte avançado (com respirador, monitor, etc). Elas vão contar, ainda, com equipamentos, instrumentos e medicamentos para o atendimento de emergência.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a equipe terá um total de 40 médicos, 31 enfermeiros, 32 técnicos de enfermagem, além de mais 50 duplas de maqueiros para auxiliar as pessoas que precisarem se deslocar da pista ou areia aos postos médicos. Para os casos mais graves, que necessitem de remoção para UPAs ou hospitais, haverá 30 ambulâncias com suporte de UTI móvel com equipes próprias.

O Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) também estará presente para verificar as condições dos alimentos fornecidos pelos quiosques. Quarenta estabelecimentos foram vistoriados na orla e, segundo o órgão, a previsão é de chegar a 60 até o Ano Novo. Os postos médicos e as ambulâncias também serão inspecionados.

A SMS alerta para que pais ou responsáveis fiquem atentos às crianças, orientando ao uso de pulseira de identificação, além de cópias de identidade e número de telefone de contato para o caso de se perderem. Outras instruções para quem for ao evento são moderar no uso de bebidas alcoólicas, manter a hidratação, não deixar de tomar os medicamentos de uso contínuo e não andar descalço.