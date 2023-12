Suspeito foi encaminhado à Dcav - Divulgação

Publicado 28/12/2023 16:30

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (28), um homem de 26 anos suspeito de estuprar a própria filha de 3 anos no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com as investigações, o acusado ainda gravava os abusos praticados contra a criança.

Alvo de um mandado de prisão temporária expedido no último dia 25, o suspeito foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav). Na especializada, ele admitiu que estuprou a menina quando ela tinha entre um e dois anos. Os policiais ainda encontraram diversas imagens de pornografia infantil no celular do preso, além das filmagens feitas por ele.

Uma equipe da Dcav esteve na casa do suspeito para cumprir mandado de busca e apreensão. Os agentes apreenderam um lençol que aparecia em um dos vídeos gravados pelo acusado. Por fim, a mãe da criança teve acesso às imagens e confirmou que se tratava da filha e do pai.

O detido foi encaminhado para audiência de custódia e fica à disposição da Justiça.