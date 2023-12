O homem agrediu o animal com diversos objetos, como tênis e uma bota - Reprodução

Publicado 28/12/2023 17:24

Rio - A Polícia Civil investiga imagens em que um homem aparece agredindo um cachorro com diversos objetos, como tênis, bota e uma vara, enquanto o animal aparece acorrentado dentro de uma oficina em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção e Meio Ambiente nesta quinta-feira (28).

Ainda na filmagem, o cão, que aparenta ser da raça pitbull, não reage em nenhum momento. Ele chega a deitar enquanto é agredido na cabeça. O homem, que segundo a denúncia é um eletricista do bairro Sacramento, culpa o cachorro de ter destruído seus calçados. "Você não gosta de comer bota? Gosta de comer tênis?", dizia enquanto batia várias vezes no animal.

Por fim, ele pegou o cachorro pela corrente, que ainda aparentava estar bem magro, e o levou pra rua. "Sabe que vai durar nada na rua, no asfalto, mas não tô nem aí", disse enquanto levava o cão para fora.

Após o vídeo circular nas redes sociais, o presidente da Comissão de Defesa dos Animais do município do Rio, Luiz Ramos Filho, acionou a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. "O caso é em outro município, mas é estarrecedor. Esse homem tem que ser punido para aprender a não agredir um animalzinho indefeso. E precisamos encontrar o cachorro para socorrê-lo", disse Ramos filho.

O vereador também foi procurado por uma vizinha que contou que foi o próprio homem que fez a filmagem e enviou para a ex-namorada.

"Eu entrei em contato com a ex-namorada do agressor, que também já foi agredida e deu queixa dele. Ela acredita que o homem tenha batido no animal como forma de retaliação pelo fim da relação, porque sabe que ela gosta de animais. Ou seja, foi tudo premeditado. Ele não teve um descontrole e agiu num impulso. Ele planejou tudo", diz Luiz.

Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Agentes realizam diligências para identificar o autor. O cachorro ainda não foi localizado.