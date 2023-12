O ator também já interpretou um traficante na novela 'A Força do Querer" - Rede Social

Publicado 28/12/2023 20:04 | Atualizado 28/12/2023 20:10

Rio - O ator Marcos Antônio da Silva Junqueira foi detido nesta quinta-feira (28) suspeito de agredir a ex-mulher no Vidigal, Zona Sul do Rio. Segundo a PM, a vítima procurou agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora/UPP para relatar o caso.



Os militares encontraram o suspeito na Avenida Presidente João Goulart. De acordo com o comando da unidade, o suposto agressor e a mulher foram conduzidos para a 15ªDP (Gávea) para registrar a ocorrência, que ainda está em andamento na delegacia.



O artista é conhecido por papéis no filme 'Tropa de Elite 1 e 2' e por interpretar um traficante na novela 'A Força do Querer', da TV Globo. Nas redes sociais, Marcos acumula mais de 90 mil seguidores e mostra rotina de gravações.

A reportagem ainda não conseguiu contato com a defesa do ator. O espaço está aberto para manifestações.