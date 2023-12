Trem da SuperVia descarrilou e destruiu muro próximo a estação São Francisco Xavier - Paulo Sérgio Costa/O DIA

Trem da SuperVia descarrilou e destruiu muro próximo a estação São Francisco Xavier

Publicado 29/12/2023 21:07 | Atualizado 29/12/2023 21:12



Rio - Uma moradora do bairro São Francisco Xavier, na Zona Norte, onde um trem descarrilou e bateu em um muro , na tarde desta sexta-feira (29), relatou os momentos de susto durante o estrondo. Nádia dos Santos, 64 anos, reside há 10 anos na região, e nunca havia presenciado nada parecido. Na mesma tarde, outro acidente, além de assustar, revoltou passageiros do metrô, após uma composição também descarrilar e a Linha 2 ficar fechada até às 5h de sábado (30).

Em relação ao trem, Nádia explicou que estava dentro de casa quando ouviu um estrondo e sentiu as paredes tremendo. "Quando ouvi o barulho eu corri para a rua e vi poeira e fumaça. O trem estava lotado e fiquei preocupada", disse.



Quem também se assustou foi o comerciante Arilton da Penha Barroso, 64 anos, que tem um bar ao lado da estação do trem. "Eu ouvi um barulho alto e subiu uma fumaça branca misturada com muita poeira. Quando eu vi, era o trem batendo na estação. Foi uma correria! Tinha muita gente dentro do trem e eles saíram ao mesmo tempo para a estação", contou.



Arilton relatou ainda que se preocupou com a funcionária da estação, mas que ela não se feriu. "Eu corri para ver como estava a menina, que eu já conheço, mas ela estava bem. Estava apavorada, mas não tinha se machucado", explicou.



Após o acidente, o engenheiro Alexsander Georgiadis realizou perícia preliminar do muro ao lado da estação e não percebeu risco de desabamento. "Como a SuperVia vai movimentar a composição, vamos observar o comportamento desse muro", disse.



O trem tinha como destino Japeri, na Baixada. De acordo com a Supervia, o ramal já foi normalizado. "A concessionária pede desculpas pelo transtorno", disse em nota. Ainda durante a noite, funcionários trabalham na retirada da composição.

Metrô x revolta de passageiros

A circulação da linha 2 do metrô está suspensa até às 5h deste sábado (30), após uma composição descarrilar entre as estações Maracanã e Triagem, na Zona Norte, no início da tarde desta sexta-feira (29). No momento do incidente, cerca de 50 pessoas ficaram presas no interior dos vagões por conta do bloqueio das portas. Além do susto, o caso causou revolta entre os passageiros.

"Quero ver se vão ter essas 'gracinhas' domingo, quando os turistas forem para praia passar a virada. Esse descaso para resolver o problema é porque a linha atende ao subúrbio. Se fosse um descarrilamento na Linha 1 ou na Linha 4, a circulação já teria normalizado", reclamo um usuário.

"A passagem mais cara com o pior serviço. O Rio é um escárnio", criticou outro perfil. "Falta de respeito. Parece até que a gente anda de graça", disse uma moça.



Nas redes sociais, mais um perfil chegou a argumentar que, pela dificuldade da manutenção, o tempo de espera estaria dentro do padrão. No entanto, outros rebateram: "se houvesse manutenção preventiva de forma correta, talvez isso não teria acontecido e o transporte em massa não precisaria ficar parado por tanto tempo", lamentou um rapaz.



Enquanto outro relatou que os passageiros estariam recebendo orientações imprecisas quanto ao tempo de suspensão do serviço. "Tem pessoas esperando para embarcar para a Pavuna, porque estão dizendo a todo o momento que estão trabalhando para a normalização", contou.