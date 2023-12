Linha 2 do metrô teve circulação suspensa - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/12/2023 15:40 | Atualizado 29/12/2023 17:03

Rio - A circulação da linha 2 do metrô está suspensa e sem previsão de retorno, após uma composição descarrilar entre as estações Maracanã e Triagem, na Zona Norte, no início da tarde desta sexta-feira (29). No momento do incidente, cerca de 50 pessoas ficaram presas no interior dos vagões por conta do bloqueio das portas.



O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 13h50 para a ocorrência, na Rua Visconde de Niterói, na Mangueira. Uma vítima leve, um homem de 52 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.



Vídeos compartilhados por passageiros do trem que descarrilou mostram a movimentação dentro das composições após o acidente. Parte dos passageiros precisou da ajuda de funcionários do MetrôRio para conseguir desembarcar.

Em nota, o MetrôRio disse que as "equipes da concessionária estão atuando para realizar o encarrilhamento do trem e que passageiros estão sendo informados da situação por meio dos avisos sonoros”.



A concessionária ainda informou que as linhas 1 e 4, da estação Uruguai até Jardim Oceânico, operam normalmente.

* Em atualização...