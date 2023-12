Tradicional Festa para Iemanjá promovida pelo Mercadão de Madureira foi realizada na tarde desta sexta-feira (29) - Renan Areias / Agência O Dia

Tradicional Festa para Iemanjá promovida pelo Mercadão de Madureira foi realizada na tarde desta sexta-feira (29) Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 29/12/2023 18:54

Rio - A tradicional Festa de Iemanjá reuniu uma multidão nesta sexta-feira (29) nos bairros de Madureira e Copacabana, reunindo centenas de religiosos em uma cerimônia que faz parte do calendário oficial da cidade do Rio. O grupo saiu em cortejo no Mercadão de Madureira, na Zona Norte, no início da tarde, com destino à Praia de Copacabana, na Zona Sul, carregando barquinhos com oferendas que deixam no mar.



A bordo de um dos 12 ônibus que transportaram mais de 400 pessoas para a praia, Leandro Da Silva Fontes, umbandista, expressou a importância da celebração para a Rainha do Mar. "Eu participo da festa desde 2018 e venho principalmente para celebrar Iemanjá, deixar meu barquinho, agradecer pelo ano, pelas conquistas e pedir por um próximo ano próspero”, disse. “É muito importante para mim, e como estou de férias nesse período, venho todo ano."

Leandro da Silva Fontes, 40 anos, escreve seus pedidos para Iemanjá no Mercadão de Madureira, na tarde desta sexta-feira (29) Renan Areias / Agência O Dia

O artesão Angelo Augusto, que também participou da festa, enfatizou a relevância da celebração em meio à turbulência da cidade. “Já é o segundo ano que participo. Com a nossa cidade tão turbulenta, sobretudo no nosso bairro de Madureira, a gente vem no intuito de agradecer pelo ano que finda e com o coração cheio de anseios para o próximo ano”, contou o fiel, emocionado. “Eu que sou empreendedor, trabalho dia e noite, noite e dia, vou pedir também que as portas do trabalho se abram, além de saúde e paz”, afirmou.



"É muito importante para os fiéis, para que eles se lembrem da fé nessa hora. A gente é movido pela fé e espera que Iemanjá leve as mazelas e aquilo que nos aflige nesse final de ano", acrescentou.

Na chegada às areias da Princesinha do Mar, os devotos fizeram orações e agradeceram pela proteção recebida.



A Prefeitura do Rio informou que a Comlurb preparou uma operação especial para a limpeza das oferendas. Foram escalados 30 garis para o trabalho na orla de Copacabana, a partir da meia-noite, com apoio de dois tratores para remoção de resíduos. As outras praias que recebem oferendas também contarão com remoção do material.



“Respeitado o direito à fé, logo após o fim das homenagens as equipes da Comlurb fazem a remoção de todo o material deixado à beira-mar ou devolvido pelas águas”, afirmou a empresa em nota.



A festa para Iemanjá começou nos anos 1950, foi interrompida durante os anos 2000, mas se tornou um evento tradicional da cidade que já é realizado há 19 anos. Durante as celebrações, fiéis de religiões de matriz africana fazem pedidos para o novo ano.