Com sol forte, Praia de Copacabana ficou lotada nesta sexta-feiraMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 29/12/2023 19:34

Rio - Apesar das altas temperaturas no município do Rio nesta sexta-feira (29), a previsão é que o tempo se mantenha instável na cidade entre domingo (31) e terça (2). De acordo com o Alerta Rio, na hora da virada do ano, deve haver bastante nebulosidade, com chances de chuva fraca, ocasionalmente moderada.



Ainda nesta sexta (29), a temperatura máxima chegou a 40,3ºC em Guaratiba, às 12h20, e os cariocas aproveitaram para lotar as praias. Isso porque, a partir de sábado (30), as temperaturas apresentarão declínio acentuado com aproximação e passagem de uma frente fria sobre o oceano. A previsão é de ventos moderados a fortes (52 a 75,9 km/h) a partir da madrugada e pancadas de chuva moderada, ocasionalmente forte a partir da manhã de domingo (30), podendo vir acompanhadas de raios.