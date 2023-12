Material apreendido pelos agentes nesta sexta-feira (29) - Reprodução

Publicado 29/12/2023 18:53 | Atualizado 29/12/2023 18:58

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam, na tarde desta sexta-feira (29), dois homens que transportavam 125 tabletes de maconha do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, para Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Maicon Douglas Almeida Martins, 30 anos, e Magnun Rodrigues Almeida, 33, seguiam viagem em um carro na Estrada do Pico, quando foram flagrados pelos policiais.

De acordo com a equipe do Itaboraí Presente, os policiais realizavam patrulhamento de rotina na região e abordaram o veículo, uma vez que o modelo do carro utilizado pela dupla é frequentemente associado ao transporte de drogas por criminosos.

Os dois foram encaminhados para a 73ª DP (Neves), juntamente com o material apreendido, onde o caso foi registrado.