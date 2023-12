Cariocas fazem fila em lotérica para jogar na Mega da Virada - Marcos Porto/Agência O Dia

O carioca correu para as casas lotéricas nesta sexta-feira (29) para apostar na Mega da Virada, que terá o maior prêmio da história, estimado em R$ 570 milhões. O DIA foi até uma loteria na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio, para saber o que os apostadores fariam se levassem o tão sonhado prêmio. Quem ainda não fez o jogo tem até as 17h do dia 31, data do sorteio, para tentar ser o novo milionário da cidade.

Marcos Rodrigues, 44 anos, foi à lotérica tentar a sorte com um jogo único. Se ganhar, o ajudante de garçom, que mora no bairro da Muzema, na Zona Oeste da cidade, pretende comprar uma casa e viajar com a família. "Depois de garantir minha casa, quero dar uma passeada com os parentes no Ceará, minha terra natal", contou.

O cumim Marcos Rodrigues pretende se mudar para a Suíça Foto: Marcos Porto/Agência O Dia

No entanto, para o futuro, ele tem outros planos: se mudar para a Suíça. " A irmã da minha esposa mora lá [na Suíça] e eu tenho o sonho de ir também. Quero ter mais tranquilidade e qualidade de vida", disse.

O dentista Irapuan Strausz, de 56 anos, era um dos que estavam buscando a chance de ficar milionário. Fã dos bolões, ele apostou em grupo com os colegas de trabalho, com a família e com o grupo de vôlei. "Onde tem bolão, me chama que vou", falou.

O dentista Irapuan Strausz pretende ajudar pessoas em situação de rua Foto: Marcos Porto/Agência O Dia

Caso seja o grande sortudo deste fim de ano, Irapuan já sabe o que fazer com uma parte do prêmio. "Eu quero ajudar muita gente que precisa — pessoas da família, amigos —, além de conseguir dar uma condição melhor de vida pra população. Não tem como embolsar esse dinheiro todo e ver gente morando na rua", contou.

O dentista também deseja realizar alguns sonhos. "Compraria uma mansão, um belo carro e tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar. É muito dinheiro, dá pra fazer muita coisa, falou. Morador de Copacabana, ele não pretende sair do Rio. "Quero viajar muito, mas não largo a minha cidade", frisou.

Morador de Niterói, Sergio Pinheiro, 60 anos, e o arrecadador do bolão familiar que já tem 15 pessoas. Esse é o primeiro ano de apostar entre parentes, mas o engenheiro já tem tradição em organizar grupos para jogar na Mega da Virada.

" Há 15 anos eu fazia com o pessoal do trabalho e tinha sempre entre 40 a 50 pessoas. Neste ano, como eu me afastei presencialmente da empresa não consegui fazer. Então, para manter a tradição, juntei os familiares e fizemos nossa aposta", disse.

Segundo ele, o prêmio vai trazer "tranquilidade" para usufruir os próximos anos. Mas uma das principais preocupações do engenheiro é orientar os mais novos sobre o que fazer com tanto dinheiro. "Minha família é muito diversa, tem gente de todas as idades. Manter a grana é um desafio para a idade. Um investimento pode ser de maior risco quando mais tempo tiver, então é bom ter cautela, mesmo com um prêmio tão grande", ressaltou.

O gerente da casa lotérica, Flávio Rodrigues, comentou a movimentação no local. Ele garante que, em todos os anos, os apostadores costumam deixar as apostas para a última hora. Mas, tratou de tranquilizar quem ainda não fez a "fezinha".

''Quanto mais se aproxima do fim do prazo, mais aparecem os apostadores. Inclusive, estaremos de plantão no domingo (31)'', garantiu. Ele também contou sobre a casa lotérica já distribuiu alguns prêmios.



''Já tivemos vários ganhadores em outras modalidades (Quina e Lotofácil), Mega ainda não. Será esse ano (risos)'', brincou.

Flávio Rodrigues é gerente da casa lotérica da Avenida Nossa Senhora de Copacabana Arquivo Pessoal

Como apostar e quanto custa?

É possível apostar nas lotéricas de todo o país fazendo um jogo mínimo de R$ 5 (aposta simples de seis números), escolhendo entre os números de 1 e 60, ou pela internet, no aplicativo e no site oficial das Loterias Caixa.

As lotéricas também vendem participação em diversos bolões, que são apostas feitas em grupo e com a garantia do seu recibo de cota individual. Para concorrer ao prêmio, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60. Também é possível apostar no site da Caixa ou no app.