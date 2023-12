Acidente seguido de capotamento na Estrada Grajaú-Jacarepaguá - Reprodução / Redes Sociais

Acidente seguido de capotamento na Estrada Grajaú-JacarepaguáReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/12/2023 19:23 | Atualizado 29/12/2023 19:42

Rio - Um carro capotou na tarde desta sexta-feira (29), na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na Zona Norte. O acidente, que aconteceu na altura da primeira passarela no sentindo Jacarepaguá, assustou motoristas que passavam pelo local. No entanto, não houve feridos.

De acordo com informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, o quartel do Grajaú foi acionado às 17h32 para atender a ocorrência.

Apesar do veículo de ficado destruído, o passageiro não sofreu ferimentos e optou por não ser encaminhado para o hospital. O trabalho dos Bombeiros foi finalizado às 18h. As circunstâncias do capotamento não foram divulgadas.

O trânsito no local foi normalizado por volta das 18h30.