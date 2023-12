Clovis Silveira Paes se filmou agredindo o próprio cachorro - Reprodução

Publicado 29/12/2023 21:28

Rio - O eletricista Clovis Silveira Paes, de 53 anos, indiciado por maus-tratos ao espancar o próprio cachorro em São Gonçalo, na Região Metropolitana, enviou diversos áudios e vídeos à ex-namorada depois da repercussão das agressões. Clovis entrou em contato com a ex-companheira para justificar a atitude e afirmar que ela seria a culpada caso "alguma coisa" acontecesse com ele. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) e na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, na quinta-feira (28). Nesta sexta-feira (29), o animal passou a ficar sob os cuidados da DPMA, antes de ser levado a um abrigo.

"Não faço covardia com ninguém, muito menos com cachorro. Mas ele comeu seis sapatos meus e perdi a cabeça. Que atire a primeira pedra quem nunca deu um tapa no seu cachorro", disse Clovis à ex.

Em outros áudios, ele afirmou, ainda, que "ama" animais. "É aquilo que eu falei para você: 'dói meu coração, mas a gente tem que ensinar. Eu estava te mostrando que ele tinha destruído seis calçados. Você me denunciou, fui fichado e agora estou sendo ameaçado na minha própria casa por causa de você. Olha o que você fez. Eu bater no cachorro? Está errado, mas o cachorro está tranquilo. Mas e eu? O que acontecer comigo, vai cair na sua conta", disse o agressor.

Por conta das ameaças que alega ter sofrido, Clovis tem ficado em casas de parentes. Em uma das mensagens enviadas, ele relatou que mais de 40 pessoas foram na casa dele para agredi-lo.

"Agora, o animal está sob os cuidados da delegacia. Levamos o caso à DPMA e o tutor foi intimado a comparecer na especializada e a levar o cachorro. Ele foi indiciado por crime de maus-tratos a animais, que tem pena de dois a cinco anos de prisão", contou o vereador pelo Rio Luiz Ramos Filho (PMN), presidente da Comissão de Defesa dos Animais, que registrou o caso.

vídeo que mostra as agressões de Clovis contra o cachorro , que parece ser da raça Pitbull, viralizou nas redes sociais. O suspeito acerta o animal com diversos objetos, como tênis, bota e uma vara, enquanto o cão está acorrentado dentro de uma oficina.

Nas imagens, o cachorro não reage e chega a deitar enquanto é agredido na cabeça. "Você não gosta de comer bota? Gosta de comer tênis?", diz Clovis durante as agressões.