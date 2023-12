Sistema penal do Rio recebeu 52 novas viaturas - Divulgação / Seap

Publicado 29/12/2023 20:56

Rio - O Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste, recebeu, nos últimos dias, 52 viaturas operacionais semiblindadas adquiridas pelo Governo do Estado para o transporte do sistema.

Com investimento de R$ 17,6 milhões, a Polícia Penal do Rio passa a contar com uma frota quatro vezes maior do que a atual. Remodeladas, as novas picapes, que têm capacidade para transportar três inspetores e seis custodiados, possuem sistema de exaustão dentro das caçambas.

"Garantir o transporte dos cerca de 43 mil custodiados do sistema prisional fluminense é uma das principais atribuições da Seap e agora a Polícia Penal vai ter uma frota à altura para cumprir essa missão de forma ainda mais segura e ágil. A renovação da frota é necessária em razão da árdua rotina e das amplas quilometragens percorridas pelas viaturas diariamente", afirmou a secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca Nebel.