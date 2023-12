Publicado 30/12/2023 00:00

Na manchete: trem descarrila e bate no muro perto da Estação São Francisco Xavier.

Ainda dá tempo de jogar na Mega da Virada! O prêmio é de R$ 570 milhões.

Clima é de contagem regressiva para a virada do ano no Rio. As dez balsas com os fogos do Réveillon de Copacabana estão aprovadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Marinha.

Sucessor do miliciano Zinho é assassinado a tiros em Paciência, na Zona Oeste.

Festa de Iemanjá reúne multidão em Madureira e Copacabana.

Advogada é indiciada por matar mãe e filho envenenados por vingança em Goiás.

Mulher é sequestrada e morta após negar pedido de casamento de amigo de infância.

No D: a atriz Deborah Secco desfilou toda a sua beleza na Praia da Barra, onde curtiu o dia de sol e calor.

No Ataque, veja quem são os reforços de Vasco e Botafogo.