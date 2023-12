Suspeitos foram levados para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon, na Zona Sul do Rio - Agência O Dia

Suspeitos foram levados para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon, na Zona Sul do RioAgência O Dia

Publicado 29/12/2023 16:44 | Atualizado 29/12/2023 16:51

Rio - Um turista italiano foi esfaqueado durante um assalto, na manhã desta sexta-feira (29), na Glória, Zona Sul do Rio. A vítima, que estava acompanhada de outras duas pessoas, ficou ferida no braço e teve de ser socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde passa por cirurgia. Um casal suspeito de envolvimento no crime foi preso, pouco tempo depois, na Lapa.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi identificada e localizada por PMs do 5º BPM (Centro) caminhando pela Rua da Lapa, no bairro da Região Central. Pouco tempo antes, eles teriam abordado as vítimas.

Os turistas disseram aos agentes que caminhavam, quando suspeitos se aproximaram armados com um facão exigindo celulares e demais pertences. Os turistas chegaram a entregar os objetos, mas mesmo assim um dos criminosos atingiu o italiano no braço.

As outras vítimas seriam duas mulheres, uma turista também da Itália e outra sul-africana. Nenhuma delas sofreu ferimentos.

De acordo com a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tentativa de latrocínio. Agentes da especializada ainda tentam localizar outros dois envolvidos no crime.