Passageiros tiveram que andar sobre os trilhos após descarrilamento de uma composição do metrô - Rede Social

Passageiros tiveram que andar sobre os trilhos após descarrilamento de uma composição do metrôRede Social

Publicado 29/12/2023 17:39 | Atualizado 29/12/2023 17:45

Rio - A Agetransp abriu um boletim de ocorrência para apurar as causas do descarrilamento de uma composição do metrô, ocorrida na tarde desta sexta-feira (29), entre as estações de Triagem e Maracanã, paralisando a circulação de trens na linha 2, no trecho entre Triagem e Pavuna nos dois sentidos. Segundo o MetrôRio, ainda não há previsão para a regularização do transporte.No momento do incidente, cerca de 50 pessoas ficaram presas no interior dos vagões por conta do bloqueio das portas. A fiscalização da Agetransp já está no local da ocorrência para apurar os fatos e verificar se a concessionária atuou corretamente em relação ao atendimento dos passageiros, no que se refere à segurança e à distribuição do cartão "Siga Viagem" aos que tiveram a viagem interrompida.Além disso, a Agetransp também acompanha o impacto da ocorrência no horário de volta para casa dos passageiros e solicitou à concessionária Supervia que diminua os intervalos entre as composições, com a colocação de mais trens para os usuários do ramal de Belford Roxo, os que foram mais afetados com a paralisação da circulação da linha 2 do metrô.Devido ao incidente, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 13h50 para uma ocorrência na Rua Visconde de Niterói, entre Mangueira e São Cristóvão, onde um homem de 52 anos ficou levemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.Nas redes sociais, passageiros mostraram o transtorno dentro dos vagões e os momentos de saída, onde foram auxiliados por funcionários do MetrôRio. Além disso, muitas pessoas precisaram andar entre os trilhos.