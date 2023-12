Wellington Pablo Alves Azevedo Sousa, conhecido "Pablo Maluco" foi preso na Zona Norte - Divulgação

Publicado 28/12/2023 18:13 | Atualizado 28/12/2023 18:58

Rio - Policiais militares, com informações passadas pelo Disque Denúncia e do Serviço Reservado da PM de Minas Gerais, prenderam o criminoso, foragido da Justiça, Wellington Pablo Alves Azevedo Sousa, conhecido "Pablo Maluco", de 27 anos, na manhã desta quinta-feira (28), na Rua Graça Melo, em Cavalcanti, Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) localizaram Pablo no Posto de Atendimento Médico (PAM) de Cavalcante após ele se envolver em uma briga na Estação Ferroviária da região.

Contra ele constava um mandado de prisão pelo crime de roubo simples, onde foi condenado a uma pena de três anos de reclusão em regime fechado. Além do mandado de prisão, ele possui em sua ficha de antecedentes criminais, 45 registros pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, praticados em Minas Gerais.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça de outros Estados, pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.