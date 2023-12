Nesta quinta-feira (28) motoristas levaram 46 minutos para chegar à Niterói - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/12/2023 15:59

Rio - Mais de um milhão de veículos devem passar pela Ponte Rio-Niterói até o dia 2 de janeiro durante a temporada de Réveillon, que começou na terça-feira (26). De acordo com a Ecoponte, o maior movimento deve ocorrer no sábado (30), quando cerca de 86 mil carros sairão da capital em direção à Niterói e à Região dos Lagos.



O tempo de travessia, que costuma ser de 13 minutos, já está bem acima do normal para quem tenta sair do Rio. Por volta de 13h35 desta quinta-feira (28), os motoristas estavam levando 46 minutos para chegar à Niterói. Segundo a concessionária, nesse horário o trânsito ia da Reta do Cais ao pedágio.



O alto movimento inverte na volta do feriadão, entre os dias 1º e 2 de janeiro, quando são esperados cerca de 156 mil veículos voltando em direção ao Rio de Janeiro.



Para viabilizar o fluxo de carros durante a temporada, a Ecoponte vai disponibilizar funcionários volantes, conhecidos como papas-filas, na praça do pedágio, em horários de maior movimento.



Já em questões de segurança, equipes de socorro médico e mecânico serão estrategicamente posicionadas na rodovia, para agilizar os atendimentos necessários e liberar a pista de forma mais rápida.