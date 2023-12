Cortejo passa pelas lojas para recolher barcos que serão entregues ao mar - Divulgação

Publicado 28/12/2023 14:42 | Atualizado 28/12/2023 15:24

Rio - Os bairros de Madureira e Copacabana receberão, nesta sexta-feira (29), uma grande celebração para Iemanjá, orixá das religiões de matriz africana que representa a mãe das cabeças e governa todos nas marés altas e baixas. A tradicional festa promovida pelo Mercadão de Madureira está em sua 21ª edição e faz com que cariocas levem oferendas à rainha do mar em barcos na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

A festividade começa ao meio-dia, com rituais de agradecimento e um cortejo que percorre lojas no próprio Mercadão, um dos principais polos comerciais de artigos religiosos afro-brasileiros. Por volta das 15h, o grupo segue rumo à Copacabana, altura do Posto 4, para onde carregarão os barcos que são entregues ao mar. Neste dia, o funcionamento dos estabelecimentos do polo comercial é estabelecido de maneira independente por cada loja.

A Festa de Iemanjá do Mercadão de Madureira, reconhecida como Patrimônio Cultural Carioca, é realizado desde 2002, depois que o polo se reergueu de um incêndio que destruiu os estabelecimentos e os fechou por quase dois anos. O produtores explicam que o evento acontece no dia 29 porque, na virada do ano, os bairros litorâneos ficam lotados para o Réveillon.

Os organizadores da celebração pedem que os participantes levem alimentos não perecíveis para doação.