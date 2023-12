Motorista em alta velocidade tentando se proteger dos disparos - Rprodução

Motorista em alta velocidade tentando se proteger dos disparosRprodução

Publicado 28/12/2023 11:34 | Atualizado 28/12/2023 11:48

gravou o momento em que o ônibus da Viação Pavunense, da linha 342, passava na Rua Bulhões Marcial durante um tiroteio em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (27), fez um novo vídeo ao lado do motorista Ubiraci Queiroz, o 'Batata', e contou sobre o desespero para escapar dos disparos. Rio - A passageira Beatriz Rodrigues, queda Viação Pavunense, da linha 342, passava na Rua Bulhões Marcial durante um, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (27), fez um novo vídeo ao lado do motorista Ubiraci Queiroz, o 'Batata', e contou sobre o desespero para escapar dos disparos.

No vídeo, Bia definiu o ocorrido como um perrengue. "A gente passou por um perrengue ontem, mas deu tudo certo. Passamos no meio de um tiroteio na Rua Bulhões Marcial, mas o Batata meteu o pé no acelerador e deu tudo certo", disse.

O motorista, que se autointitulou como piloto de fuga nas redes sociais, agradeceu a Deus por não ter acontecido nada grave. "Foi um grande reflexo, mas Deus estava no controle. Na hora foi um sufoco mas, graças a Deus, depois deu tudo certo", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Rodrigues (@bia.rmm)

As imagens feitas por Bia mostram o momento do desespero dos passageiros e Batata em alta velocidade tentando se proteger dos disparos. Ainda no vídeo, a passageira aparece deitada no chão enquanto pede para o motorista acelerar. "Vai, batata, acelera", disse várias vezes ao longo do vídeo. Durante o episódio, os tiros se intensificaram, parecendo cada vez mais próximos.

Motorista acelera a pedido de passageiros ao passar por tiroteio em Vigário Geral, na Zona Norte. Na operação, um PM morreu e outros dois ficaram feridos



Creditos: Reprodução #ODia pic.twitter.com/CeBTW6B6j9 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 27, 2023

Em nota, a Rio Ônibus informou que passageiros e rodoviários são vítimas de graves episódios de violência em vias públicas todos os dias e que repudia veementemente mais um caso de hostilidade envolvendo o setor. "As ocorrências, cada vez mais frequentes, reforçam a urgência da implementação de ações efetivas por parte das autoridades da área de segurança pública do Estado", finalizou em comunicado.

O tiroteio em Vigário Geral deixou o policial militar Leonardo Maciel da Rocha, de 33 anos, morto. Na ação, mais dois agentes ficaram feridos e três suspeitos foram mortos. Por conta do confronto, os trens do ramal Saracuruna circularam apenas entre a Central do Brasil e a Penha, ao longo de toda a manhã, e 11 estações ficaram fechadas e só foram reabertas por volta das 12h.