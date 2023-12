Idoso foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Idoso foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação

Publicado 28/12/2023 10:14

Rio - Um idoso foi baleado, nesta quarta-feira (27), durante uma tentativa de assalto, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Carlos Augusto Pereira Cadena, de 67 anos, estava em um bar do bairro Coelho, acabou sendo atingido por um tiro no olho e precisou ser levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas e estiveram na unidade de saúde, onde confirmaram que a vítima havia sido baleada em um dos olhos. Segundo o hospital, o quadro do idoso é considerado estável. Os suspeitos pelo crime ainda não foram identificados ou presos. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.