Refrigerantes e bolo foram comprados com um cartão de crédito roubado - Divulgação

Publicado 28/12/2023 08:16 | Atualizado 28/12/2023 08:18

Rio - Um suspeito foi preso na madrugada desta quinta-feira (28), após comprar um bolo e cinco garrafas de refrigerante em uma lanchonete no Humaitá, Zona Sul do Rio, com um cartão de crédito roubado.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) foram acionados para uma ocorrência de furto na Rua João Afonso. O caso seria um possível arrombamento do estabelecimento comercial. No entanto, ao chegar no local, nada foi constatado.

Segundo a corporação, uma pessoa informou à equipe que um homem em situação de rua havia comprado vários produtos com um cartão. Os policiais localizaram o suspeito, e durante a abordagem, encontraram três cartões de crédito roubados.

O rapaz foi preso em flagrante e levado para a 10ª DP (Botafogo), onde a ocorrência foi registrada. Os produtos foram devolvidos ao estabelecimento.